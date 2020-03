Nonostante l’emergenza del Covid-19, la Sardegna si trova al riparo dall’emergenza sangue e a gioirne sono soprattutto i talassemici (l’isola è infatti tra le regioni italiane più colpite).

“Per il momento – spiega all’ANSA l’assessore della Sanità Mario Nieddu – non c’è carenza di sacche di sangue perché sono state sospese le attività chirurgiche in elezione (cioè quelle che non riguardano le situazioni di immediato pericolo di vita, nrd) mentre si fa solo emergenza-urgenza. Per ora questo pericolo non c’è”.

“Siamo legati soprattutto alla Lombardia – precisa l’assessore – certo, in questo momento non stanno donando e abbiamo sospeso le importazioni di sacche. Finora non abbiamo invitato le persone alla donazione di massa proprio perché non c’è carenza. Più in là, invece, la donazione potrebbe essere davvero molto utile se consideriamo che l’estate è sempre un periodo di emergenza. Insomma – ribadisce Nieddu – per ora abbiamo mantenuto lo stesso ritmo di donazioni e siamo coperti”