In tutto sono stati 130 mila le persone sottoposte a controllo ieri dalle forze dell’ordine, tra cui oltre 4mila denunciate in base all’articolo 650 del Codice penale e 68 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Le attività commerciali controllate, invece, sono 60mila con 369 i denunciati.

I dati sono stati forniti dal Viminale.