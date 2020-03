Camicia bianca e canotta, la solita incredibile energia come se davanti a lei non ci fosse solo l’occhio indiscreto della webcam, ma uno scatenato e numeroso pubblico in carne e ossa. Gianna Nannini , dalla sua casa milanese, ha regalato ai suoi fan poco meno di mezz’ora di musica e di intrattenimento, ai tempi del coronavirus e dei contatti ridotti a zero. E stasera, venerdì 13 marzo si replica.

“Siamo qui in questo spazio angusto improvvisando una situazione che mi sono inventata per farvi stare meno in solitudine possibile – dice ai circa 6mila in collegamento, alle sue spalle poster e dischi d’oro e di platino -, anche se è impossibile fare un vero concerto online in diretta. Volevo portare il mio pianoforte, ma non è stato possibile! Non dovete stare lì impalati a guardare ma reagire – incoraggia -, le nostre vibes vi stanno arrivando, è un’onda che porta gioia in questo momento terribile”.

Insieme alla rocker, ma a debita distanza, il chitarrista storico Marco Colombo, per una manciata di canzoni. Da L’aria sta finendo a Sei nell’anima, passando per Io & Bobby McGee e America, per finire con La Differenza.

“Questo è il momento di reagire”, urla al microfono “e se volete, questo concerto che non è un concerto, domani lo rifacciamo”. Neanche a dirlo, pioggia di like e di commenti di approvazione. “Grazie per essere stati con me e io con voi. A domani”.