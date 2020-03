Dal 16 marzo al 30 aprile 2020, nelle aree di libera sosta della via Is Mirrionis, nel tratto prospiciente l’ospedale, e della Via Timavo, nel tratto compreso tra la via Is Mirrionis e la Via Monte Santo, è istituito il divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata per tutti i veicoli non autorizzati.

Il provvedimento si è reso necessario per creare spazi di sosta riservata ai veicoli del personale sanitario operativo che si occupa della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che dovrà esporre l’apposito pass.