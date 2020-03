Continuano gli sbarchi in Sardegna, continuano più o meno incontrollati e con l’invito alla semplice autodenuncia.

Aumenta lo sgomento dei cittadini sardi che si chiedono come poter difendere l’isola dai contagi di importazione (la maggior parte dei casi positivi riguarda soggetti che hanno avuto contatto diretto o indiretto con le zone rosse) e cresce la rabbia per i tanti casi di persone arrivate negli ultimi giorni e avvistate per strada quando dovrebbero stare in autoquarantena.

Cosa fare dunque per rendere più sicuri i sardi e la Sardegna? Considerata l’insularità della regione risulterebbe abbastanza facile controllare capillarmente gli arrivi nei porti e negli aeroporti. Qualcuno risponderà che i controlli ci sono, che tutti, almeno negli aeroporti, passano sotto il controllo dei termoscanner e dei termometri laser, ma questi supporti sono limitati all’individuazione dei soggetti che hanno la febbre e sono dunque sintomatici. Ma che fare con i soggetti asintomatici, veri e propri veicoli inconsapevoli di contagio?

Alcuni virologi e biologi molecolari, intervistati, ci hanno detto che una misura contenitiva potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo di test diagnostici rapidi che, individuando gli anticorpi presenti nel sangue di chi è entrato in contatto con il virus, permetterebbero l’individuazione dei positivi asintomatici, facendo scattare una quarantena obbligatoria e monitorata (“previa la controprova di biologia molecolare”) , scongiurando così la possibilità di libera circolazione di soggetti infetti che più o meno inconsapevolmente sfuggono ai controlli.

Ma potrebbero essere utili anche per uno screening in tempo reale di tutto il personale sanitario costantemente esposto al rischio contagio.

Questo potrebbe far storcere il naso a molti, ma dieci minuti di attesa in più allo sbarco (questo il tempo per l’esito dei test immediati) e una goccia di sangue (dal dito) possono rappresentare un sacrificio ben speso per la sicurezza di tutti.

Pare che diverse regioni e diversi ospedali italiani si stiano munendo di questi strumenti medico-diagnostici, chissà se anche la Sardegna si sta muovendo in questo senso.