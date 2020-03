“Tutti gli spostamenti, compresi quelli a bordo degli autobus, devono essere tracciati e sicuri”.

Dopo Cisl Trasporti, anche la capogruppo del M5s in Consiglio regionale, Desirè Manca, chiede al presidente della Regione Christian Solinas un drastico giro di vite sul trasporto pubblico locale.

“Occorre limitare subito i movimenti fuori controllo di chi, talvolta proveniente da zone a rischio, sbarca nei nostri porti e continua a viaggiare indisturbato da nord a sud dell’Isola a bordo di pullman – spiega l’esponente dell’opposizione – mettendo a repentaglio la salute di tutti gli autisti che in questi giorni di grande sacrificio collettivo rientrano tra le categorie di lavoratori che stanno garantendo un servizio essenziale per il territorio”.

Per questo, “chiedo che il governatore predisponga maggiori servizi di controllo per far fronte alla diffusione del coronavirus: non possiamo tollerare che sia messo a rischio il cordone sanitario sardo e la salute dei lavoratori e delle loro famiglie”.