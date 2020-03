Un Flash mob che ha unito tutta Italia oggi alle 18. Anche Cagliari ha aderito all’iniziativa, battezzata “Ovunque tu sia” diventata virale sui social e che ha visto la partecipazione di alcuni artisti del capoluogo.

C’è chi ha portato la propria viola sul balcone, chi ha cantato e chi ha intonato qualche strofa in sardo accompagnandosi con la fisarmonica. Per esempio, Nicola Macciò, il leader degli storici Joe Perrino and the Mellowtones, con la canzone “Lu carcere”, si è “esibito” nel Corso Vittorio Emanuele. Un brano apposito, scelto con cura, per sottolineare il concetto di restare a casa.

In via dei Giudicati, Marco Antonio Pia ha suonato la sua fisarmonica dal balcone, suonando all’interno del suo repertorio, prima un’improvvisata canzone in sardo sul coronavirus e poi un’Ave Maria in lingua sarda. Intorno, un pubblico che ascoltava sui balconi.