Il coronavirus non ferma lezioni, esami e tesi: dopo Sassari anche Cagliari sarà possibile laurearsi online.

Da mercoledì anche all’Università del capoluogo si aprono le aule virtuali su un’unica piattaforma. L’attivazione dei corsi sarà progressiva. Si procederà con l’avvio della didattica in modalità telematica a partire dalla Facoltà di Scienze e dalla Facoltà di Biologia e Farmacia.

Successivamente, si proseguirà con la Facoltà di Ingegneria e Architettura e la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche; immediatamente dopo con la Facoltà di Medicina e la Facoltà di Studi Umanistici.

“L’ateneo – spiega la rettrice Maria Del Zompo – ha deciso di intensificare gli sforzi per assicurare ai propri studenti il proseguimento delle attività didattiche e il raggiungimento degli adempimenti formativi. Con questo fine, l’Ateneo in tutte le sue componenti (personale docente, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) sta svolgendo uno sforzo ideativo e organizzativo straordinario per assicurare lo svolgimento della didattica e la continuità della formazione nei diversi ordini e livelli della propria offerta”.

Per quanto riguarda gli esami finali o di laurea, sono già in fase di attivazione modalità di svolgimento per telematica, come già avviene per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione.