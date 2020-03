La Regione al lavoro per aiutare i Comuni ad adottare i Puc. In meno di un anno sono stati approvati gli studi di assetto idrogeologico in 63 centri della Sardegna.

L’obiettivo, spiega infatti in una nota l’assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia, “è sbloccare e dare impulso alle procedure che prevedono il via libera dell’Autorità di bacino agli assetti idrogeologici, propedeutico appunto all’adozione dei Piani Urbanistici comunali”.

Il presidente della Regione Christian Solinas sottolinea che “abbiamo dato una risposta rapida all’istruttoria dei tanti Comuni che da tempo attendevano lo sblocco delle pratiche grazie a un intenso lavoro di semplificazione che in meno di un anno dall’insediamento della nuova Giunta ci ha consentito di fare un salto di qualità di cui oggi possiamo raccogliere i primi frutti”.

Le delibere di approvazione degli studi di assetto idrogeologico hanno interessato Comuni come Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Carloforte, Solarussa, Torpè, Tempio Pausania.