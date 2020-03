Riduzione del 50% dei trasporto pubblico locale di terra (Tpl ferrovia, metrotranvia e gomma), mantenendo solo i collegamenti essenziali, drastiche limitazioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza.

Sono alcuni dei principali provvedimenti contenuti nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per combattere la diffusione del coronavirus. In particolare per i collegamenti marittimi è prevista la “riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S.Pietro e La Maddalena” e la “riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni” delle stesse isole.

Ancora “riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l’isola dell’Asinara” e “sospensione totale dei collegamenti con la Corsica. L’ordinanza ha validità sino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita ed è immediatamente efficace.