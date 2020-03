Il Pronto Soccorso dell’ospedale di San Gavino è stato chiuso per l’arrivo intorno alle 23 di un caso sospetto di infezione da Covid-19 di un paziente di un paese del circondario. Il presidio resterà chiuso in attesa del risultato del tampone.

Non sarebbero operative le tende per il triage. All’esterno del pronto soccorso. Si parla di una infezione che sarebbe scoppiata in due paesi del circondario a causa dell’arrivo di alcune persone dalle zone infette della Lombardia per un funerale nei giorni scorsi.

Il paziente è stato trasferito nella nottata al Santissima Trinità di Cagliari ed è in corso la sanificazione dell’ospedale per poterlo riaprire al più presto.

Notizia in aggiornamento