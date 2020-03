“Rimanete a casa e insieme, anche se lontani, possiamo vincere questa partita”

Anche i giocatori del Cagliari sono in prima linea per diffondere il messaggio che solo restando in casa, si può sconfiggere il Coronavirus e Fabio Pisacane ha voluto ribadirlo con un video pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Ai nostri nonni – il pensiero letto in rete dal difensore rossoblù e fatto subito proprio – era stato chiesto di andare in guerra, a noi stanno chiedendo semplicemente di stare a casa sul divano. Anche se distanti, uniti possiamo vincere questa grande partita”.

Un messaggio di incoraggiamento quello del giocatore cagliaritano che, così come il resto della popolazione, sta aspettando che il momento passi per poi riprendersi in mano la normalità. Ci vorrà qualche sacrificio e una massiccia dose di senso di responsabilità, ma seguendo alla lettera le indicazioni delle autorità, a partire dai Decreti del Presidente del Consiglio, questa emergenza potrà cessare quanto prima.