Non hanno rispettato le disposizioni per contrastare il contagio del coronavirus e così i carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno denunciato quattro persone in Ogliastra, in Sardegna.

Il primo è un 48enne di Gairo fermato dai militari mentre, a bordo della sua auto, si aggirava per il paese senza alcuna necessità. La seconda denuncia a Tertenia, dove è finito nei guai un 35enne, di origini parmensi, che senza alcuna motivazione si aggirava nella località marina di “Sarrala”.

Sempre i militari di Jerzu hanno sorpreso due minorenni che, senza motivazione erano a bordo di un ciclomotore in pieno centro del paese. I due ragazzi sono stati successivamente affidati ai genitori.