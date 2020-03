Non vedeva la luce del sole da oltre un mese e il suo medico, il 27enne Liu Kai, mentre spingeva il suo letto al rientro da una TAC, gli ha chiesto se avesse voglia di andare a guardare il tramonto. Un cenno di approvazione da parte dell’uomo, 87 anni, e via, eccoli insieme ad ammirare il tramonto:

“L’idea ha illuminato la mia immaginazione – ha raccontato il dottor Kai – quando ho notato la luce del sole. Da quando siamo arrivati a Wuhan, abbiamo lavorato a turni tutto il giorno. Volevo anche distrarmi un po’”.

“Anche se abbiamo trascorso solo cinque minuti fuori – ha sottolineato – l’umore del paziente è migliorato subito e si è addormentato presto al nostro rientro”.

L’87enne, affetto da Covid-19, era ricoverato all’ospedale Renmin dell’UniversitĂ di Wuhan, il centro dell’epidemia. Le sue condizioni sono notevolmente migliorate grazie alle cure del medico e dei suoi colleghi dell’Ospedale Zhongshan affiliati all’UniversitĂ Fudan di Shanghai, andati a Wuhan per aiutare.

La foto ha fatto il giro del mondo.

“Il paziente, che è anche un violinista, si è ripreso e ha iniziato a cantare ogni giorno. Ci ha anche promesso di eseguire la canzone When Will You Return? il giorno in cui verrĂ dimesso”, ha detto Liu. “Ho anche fatto un accordo con lui, per vedere insieme i fiori di ciliegio dopo l’epidemia”.