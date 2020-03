Una bella sorpresa per i medici del reparto Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Ieri i proprietari di una pizzeria di Is Mirrionis, appena letto il destinatario delle quattro pizze ordinate a domicilio non ci hanno pensato due volte. “Omaggio” si legge a caratteri cubitali sullo scontrino, insieme a: “Siete nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Grazie per tutto quello che fate”.

Lo scontrino è stato fotografato dagli stessi infermieri e medici con un ringraziamento speciale alla pizzeria.