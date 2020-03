I bambini e il coronavirus

Avranno senz’altro metabolizzato senza grossi problemi l’idea di non dover andare a scuola, facilitati soprattutto dal mal di pancia che la scuola spesso provoca ai bambini. Ma spiegare per quale ragione non si può andare al parco, o al cinema, o fare le gite fuori porta la domenica può essere complicato.

Per illustrare in maniera adeguata ai nostri bambini cosa sta succedendo è nato il progetto “Storia di un coronavirus”, un racconto scritto dalla psicologa e psicoterapeuta dell’Unità per la Disabilità Complessa e le Malattie Rare del Neurosviluppo della UONPIA della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Francesca Dall’Ara, e tradotto in disegni dall’illustratrice Giada Negri in collaborazione con il Policlinico di Milano.

Il racconto Storia di un coronavirus

Il racconto, integrato anche con una versione in simboli per i bambini con disabilità , è un simpatico modo per spiegare ai più piccoli un periodo tanto complicato, senza creare paura e stress.

Leggi tutto il racconto: Storia-di-un-coronavirus