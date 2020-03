Un caso di positività al coronavirus è stato registrato in un ufficio della presidenza del Consiglio, a Roma. E’ già in corso la sanificazione degli ambienti e gli uffici di questa sede, in via della Mercede, sono interdetti ai dipendenti oggi e domani. Se la sanificazione totale dell’edificio – qualcosa in più rispetto alla nomale profilassi richiesta – sarà completata entro domani – spiegano fonti di governo – gli uffici saranno riaperti lunedì.

“Con riferimento all’avvenuto contagio da COVID-19 di un dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione evidenzia che sono state adottate e sono tuttora in corso – si legge in una nota – tutte le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus previste dalla vigente disciplina emergenziale, validate dal Dipartimento di prevenzione sanitaria della competente ASL di riferimento. In particolar modo sono stati effettuati e sono tuttora in corso interventi di sanificazione più approfonditi e diffusi di quanto previsto dalle recenti circolari del Ministero della salute presso i locali della sede di via della Mercede n. 96. Tali interventi consentiranno nei prossimi giorni la ripresa in totale sicurezza delle attività indifferibili di supporto alla continuità dell’azione del Governo, in questo momento cosi delicato per il Paese”.