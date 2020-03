Anche il vescovo di Alghero-Bosa, padre Mauro Maria Morfino, si è adeguato ai decreti del premier Giuseppe Conte e alle disposizioni delle Conferenze episcopali italiana e sarda.

Nel territorio diocesano che comprende l’ampio arco costiero nord-occidentale dell’isola sono sospese messe, sacramenti e celebrazioni come la Via Crucis, al chiuso o all’aperto. Ma monsignor Morfino ha deciso di affidarsi alla tecnologia per stare al fianco della propria comunità: alcune funzioni saranno trasmesse in diretta streaming dalla Cappella dell’Episcopio sul sito www.diocesialghero-bosa.it, attraverso il quale è possibile verificare il calendario degli appuntamenti da qui al 31 marzo.

“La parola di Dio fa cogliere la presenza salvifica del Signore soprattutto in un frangente così desolante – spiega il vescovo – dove poter riscoprire un’attenzione accresciuta ai più fragili, ai più soli, ai più emarginati”.