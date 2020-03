“Sapevamo che poteva succedere ed è successo, un nostro concittadino è risultato positivo al test sul coronavirus”, affermano il Comune di Ozieri nella pagina ufficiale su Facebook.

“Dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasportato al reparto infettivi di Sassari, non è in rianimazione”… “Ora per noi inizia una fase nuova che va gestita con molta attenzione e intelligenza, evitiamo di fare gli Sherlock Holmes e di attivare la caccia all’untore e alziamo il livello di guardia e di attenzione e cerchiamo di uscire il meno possibile”.

“Solo per le necessità estreme. Sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi e insieme all’unità di crisi e alle forze dell’ordine si sta procedendo alla mappatura dei possibili contatti per capire come il virus sia arrivato ad Ozieri e i possibili altri contaggi”, prosegue il post.

“Vi prego ancora una volta di stare a casa e di non chiamarmi al cellulare che deve rimanere libero per le necessità di servizio. Al nostro concittadino e alla famiglia i nostri migliori auguri di pronta guarigione”, conclude il post del Comune di Ozieri.