L’aeroporto di Cagliari resta aperto ai passeggeri in ingresso e/o in uscita dalla Sardegna nei giorni 14 e 15 marzo per chi viaggia con prenotazioni e biglietti già emessi.

Lo prevede una disposizione transitoria contenuta nell’ultima ordinanza del governatore Solinas che dà attuazione al decreto di chiusura dello scalo firmato dalla ministra De Micheli che di fatto ‘blinda’ l’isola solo dal 25 marzo. “I passeggeri a “bordo del vettore – si legge – dovranno compilare una autodichiarazione “predisposta dal Ministero dell’Interno ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 e ai passeggeri verrano applicate le disposizioni dei precedenti decreti”.