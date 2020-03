Salgono a quota 17.750 i contagi in Italia, quasi 3.000 in più in 24 ore; il numero complessivo dei contagiati, compresi deceduti e guariti, ha raggiunto i 21.157.

1.441 le vittime, con un surplus di 175 morti rispetto al giorno precedente, 1.518 invece i malati ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 190 pazienti.

“Va fatto uno sforzo in più da parte di tutti. Anche da parte di chi lavora o studia in un’altra regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza: non si sposti. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi. Proprio per contrastare l’emergenza Coronavirus, e nell’ambito degli interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, il Ministero dei Trasporti ha disposto il blocco dei treni notturni”, è quanto si legge in una dichiarazione rilasciata da Palazzo Chigi.