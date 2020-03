Autoisolamento di 14 giorni obbligatorio per chiunque arriverà in Australia a partire da domenica 15 marzo: a comunicarlo è proprio il primo ministro Scott Morrison; la misura si è resa necessaria per cercare di rallentare la diffusione del coronavirus.

“Dovremo abituarci ad alcuni cambiamenti nel modo in cui viviamo la nostra vita”, ha spiegato Morrison, il quale ha anche dichiarato che sarà vietato l’attracco a tutte le navi da crociera.

“Il flusso dei visitatori si ridurrà notevolmente e molto rapidamente. Se un vostro conoscente rientra da Bali e poi va al lavoro e siede accanto a voi, allora commette un reato”, ha avvisato il primo ministro.

Sono 269 i casi di contagio registrati finora in Australia, ma, secondo gli ultimi aggiornamenti, molti nuovi casi arriverebbero dagli Stati Uniti che, secondo Morrison, sono una “fonte principale” del focolaio.