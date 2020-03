I consigli musicali con le frasi più belle

Musica e parole, un connubio perfetto! Nel nuovo appuntamento di marzo il nostro affezionato Dj Who è pronto come sempre a parlarvi di artisti emergenti, ma anche di band con progetti musicali particolari e di alto profilo.

Ecco la playlist:

1) Povero Massi, Valucre (Valentina Luiu, Cagliari)

Un passo stanco dopo l’altro

Ti sembra di andare sempre più in alto

Ripeti son stanco, son stanco

Io no, lì non ci rimango

2) Mappa, Mameli (Mario Castiglione, Catania) e Meli (Alessio Mei, Catania)

Sapessi quanto male fai

E tutto ciò che ti fa strano

È la mia quotidianità

Tu mi dicevi vacci piano

Ma dimmi come si fa

3) Su di giri, Statue Bets (Enzo Leoni, Segrate) Feat Midas, Saudade e Romis1

Su di giri come un altro peccato di gola

Su di giri come i Rapper sotto la mia suola

Questi che si autoproclamano facendo i king

Pensano di avere tutto quando c’hanno i bling

Ma per non sentirsi soli si fanno di speed

4) Silenzio, Hardi, feat Maddai & Cardi (provenienza sconosciuta)

Non ascoltare chi si pente

e ha bisogno di te per ritrovarsi

non ascoltare gli adulti

hanno solo rimpianti

5) Cicatrici, Mura Adami (provenienza sconosciuta)

A volte penso che a farci male

Siamo stati i più bravi pare ci piacesse anche

E ora siamo cicatrici, siamo niente da dirci,

siamo attori di un film ma non più i protagonisti

6) Fumo Passivo, I Giocattoli (Gruppo, Palermo) feat The Management

Amore mio scappiamo da queste strade pieni di giganti e di eroi

che piangono come noi

Preferirei vivere in un incubo almeno finirebbe prima o poi…

7) Televendite di quadri, Post Nebbia (Gruppo, zona Adriatico)

Torni a casa ubriaco, accendi la tv

Televendite di quadri …

8) Regina Coeli, Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio, Roma)

Trastevere è bella anche senza di me

Ma meno senza di te

E non mi serve manco troppo nella vita

Mi basta un Peroncino co’ una pizza margherita

9) Fiori di Chernobyl, Mr. Rain (Mattia Belardi, Desenzano)

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso

Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso

È un armatura cresciuta col tempo

Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi

Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro

Sentire cosa provo, capire cosa sento

Non conta la destinazione, ma il tragitto

Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio

10) Voglio sul a te, Geolier (Emanuele Palumbo, Napoli)

E mo song ij ca te chiamm, e vot po’ te contatt

Ma tu nun m rispunn, rimm c t’agg fatt

L’ammore nun è chest rimm comm arragiun

Primm m raj tutt cos e aropp nun so’ nisciun

11) Rosa e Olindo, Colapesce (Lorenzo Urciullo, Solarino) e Dimartino (Gruppo formato da Antonio Dimartino, Palermo)

Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di noi

nemmeno tu, neanche io

12) La Città, Mostro (Giorgio Ferrario, Roma)

Io ti ho scritto una canzone

Grande come una città per

Quando sei lì fuori e piove

In questa storia davvero io ci ho messo il sangue

Ti troverò solo per dirti che per me non sei più importante

13) Veleno e Nemici Remix, Delfo (Piacenza) feat. Brenda & Def

Odiavo il mondo sulle spalle

Il fumo per sentirmi grande

In branco per sentirmi “parte”

Qualche brutto giro

Un pessimo carattere

Sul giornale ci sarei finito

Solo per il carcere

14) Questa voglia che sale, Ritta (provenienza scanosciuta)

E la domenica presto

Tu che scendi in silenzio

Per guardarmi dormire e

Preparami il caffè

Io volevo una moca

Tu mi hai fatto un espresso

Ma va bene lo stesso

Tanto non mi fa effetto

15) Occhi negli occhi, Luca Dirisio (Vasto)

Voglio gli occhi negli occhi

E la luna che parla soltanto di te

Respirare la notte se il giorno non c’è

Tutto il bene del mondo

L’energia di un abbraccio globale

16) Gin Tonic, Spumante (Elia Perrone, Arezzo)

l’amicizia è un’invenzione

che ti chiama a soffrire

certo che ti fai le spalle

evitando di morire.