Due morti, uno a Cagliari e uno a Sassari, chiusi per sanificazione il Brotzu per 48 ore e i reparti di Pediatria Genecologia del CTO di Iglesias, Cardiologia del SS Annunziata di Sassari, altri 26 casi di pazienti positivi, a La Maddalena si sospetta un altro contagio così come a Tempio Pausania, i trasporti sono sospesi mentre si allarga a macchia d’olio il contagio.

La Sardegna sta vivendo le prime ore di vera emergenza Coronavirus e questo è il bilancio provvisorio della prima domenica in casa per un milione e mezzo di sardi.

I social traboccando di fake news, mentre in alcuni paesi è già scattata la caccia all’untore: sono decine le persone chiuse in casa in auto-isolamento o in quarantena, ma tante altre stanno soffrendo rintanate nelle proprie abitazioni con minacce e accuse gratuite. L’appello è quello di stare a casa per la propria ed altrui sicurezza e attendere che l’ondata di contagio cali al più presto.