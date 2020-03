Intervento della squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del fuoco di Cagliari a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, intorno alle 14:45 per l’incendio di un’autovettura in transito sulla Ss 131 al km 10,800, nel territorio del comune di Sestu.

Il conducente del veicolo si è reso conto in tempo della fuoriuscita del fumo dal vano motore e si è fermato, allontanandosi dall’autovettura e, dopo essersi messo in sicurezza, ha tempestivamente chiamato il numero di emergenza 115.

Gli operatori dei Vvf, giunti sul posto con un’APS (autopompa serbatoio) hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma probabilmente la causa è da ricercarsi in un problema elettrico o nel surriscaldamento di parti meccaniche.

Sul posto è intervenuta anche la radiomobile dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena per ulteriori accertamenti.