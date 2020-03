Boom di visualizzazioni per un post apparso sul profilo facebook del Comune sardo di Mamoiada (NU) nel quale vengono elencate le attività consentite in questo periodo di restrizioni, compreso il “portare fuori il cane per espletare i propri bisogni”.

Proprio alla voce ‘animali’ risiede la particolarità dell’annuncio, che recita: “l’animale deve essere necessariamente in vita”.