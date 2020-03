Un camion-motrice è andato a fuoco intorno alle 20 di oggi a Macchiareddu, nel comune di Cagliari, all’interno di un’attività che effettua sabbiatura e verniciatura industriale.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme evitando la propagazione del rogo alla vegetazione circostante.

L’area è stata messa in sicurezza. Carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio.