“La Sardegna senza mascherine ma la Liguria annuncia che domani un carico parte dall’isola verso Genova” Lo denuncia Mauro Pili, leader di Unidos, pubblicando un video di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

“Uno scandalo inaudito” scrive Pili sul suo profilo Facebook. “Ma come è possibile che gli ospedali sardi siano senza dispositivi di protezione a partire dalle mascherine e poi si scopre che ne partono carichi interi per un’altra regione? La sanità sarda in grosse difficoltà, dai volontari ai medici, infermieri e operatori sanitari tutti abbandonati senza mascherine e poi si scopre che la Liguria si sta approvvigionando dalla Sardegna”.

“Follia” conclude il leader di Unidos. “Siamo in mano ad incapaci”.