“Sempre in ritardo, a quando vi abbiamo sollecitati, scongiurando la Coppa Davis a Monte Urpinu, con 3500 spettatori in arrivo da affiancarsi a una scuola elementare, a quando abbiamo sollecitato l’affollato Mercatino domenicale di viale Trento a Cagliari, a quando la presenza delle povere prostitute ( con tanto di foto ) indisturbate a fare il loro “lavoro”, affermano gli ambientalisti.

“Ebbene, nonostante le nostre sollecitazioni per un urgente intervento di sanifificazione delle strade e piazze, cosi’ come stanno procedendo in tante citta’ della penisola e altre nazioni, non un provvedimento in tal senso e’ stato avviato da parte dei responsabili della Salute Pubblica, anche in questo caso le istituzioni sono in ritardo”, conclude Sardegna Pulita.