Hanno approfittato della chiusura di un supermercato a Serrenti per rubare generi alimentari e, forse, fare le scorte per l’emergenza coronavirus, ma sono stati scoperti. I carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno messo fine alle scorribande della banda delle spaccate.

In manette sono finiti Giuseppe Marras, 58 anni, il figlio Daniele, di 34, Michael Valdes, di 37, e Salvatore Fadda, di 36. I quattro devono rispondere di furto e sono stati denunciati anche per aver violato le prescrizioni per frenare la diffusione del Covid-19. Preso di mira il supermercato Sidis in via Gramsci. Ieri intorno a mezzanotte una pattuglia ha incrociato un furgone Fiat Dobò che si è subito allontanato alla vista dei militari. Dopo un rocambolesco inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il mezzo alla periferia di Dolianova.

Dagli accertamento successivi è emerso che poco prima i quattro avevano portato a termine la spaccata, rubando dal supermercato salami, prosciutti, olive, formaggi e altri generi alimentari per un valore di 2.500 euro, prelevati anche 600 euro dalle casse. La refurtiva era a bordo del furgone. L’arresto dei quattro è stato convalidato questa mattina e adesso si trovano tutti ai domiciliari.