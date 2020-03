All’indomani del suo post che ha fatto il giro d’Italia, il sindaco di Mamoiada non si aspettava tutto questo clamore ma passerà comunque alla storia.

“Le passeggiate devono essere giustificate da validi motivi, ad esempio portare fuori il cane per espletare i propri bisogni (e l’animale deve essere necessariamente in vita)”, questo il messaggio sul social che ha scatenato più di una ilarità. “La frase che ho scritto – spiega oggi Luciano Barone – voleva essere una battuta e attirare l’attenzione sulle passeggiate inopportune”.

‘L’animale deve essere vivo’ voleva significare che non si devono trovare espedienti per fare le passeggiate, come abbiamo visto fare in alcuni immagini ironiche in rete dove si portano a passeggio i cani giocatolo pur di uscire. Ovviamente, nessuno a Mamoida – chiosa il primo cittadino – è andato in giro con il cane morto”.

Sindaco all’attacco anche contro foto e video postati sui social che inducono a comportamenti scorretti. “C’è chi va in campagna per lavoro e posta la foto dalla sua vigna in mezzo al verde, o chi va in spiaggia e posta la foto del mare cristallino: ecco – sottolinea Barone – sono messaggi che istigano a fare altrettanto negli altri. Il decreti e le ordinanze lo dobbiamo rispettare tutti se vogliamo uscire al più presto da questo terribile problema e con il minor numero possibile di vittima. Devo dire che la mia comunità mediamente si sta comportando bene: purtroppo però basta una sola persona a compromettere il buon operato di tanti”.