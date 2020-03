C’è un altro sardo ucciso dal coronavirus: è l’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Codogno, il luogotenente Giovanni Ghessa, 75 anni, originario di Santadi, nel sud Sardegna, morto sabato scorso.

Aveva lasciato l’Arma nel 2008 ed era rimasto in Lombardia nonostante il forte suo legame con l’Isola. Alcuni sui parenti, in particolare il fratello, vivono ancora nella frazione Terr’e soli. L’ex militare, insignito nel 2009 con la medaglia di bronzo al valor militare, aveva contratto il Covid-19 a Codogno ed era stato subito ricoverato. Purtroppo sabato il suo cuore ha smesso di battere. La notizia della scomparsa di Ghessa ha colpito tutta la comunità di Santadi, dove rientrava spesso per incontrare i parenti o per trascorrere le vacanze d’estate.