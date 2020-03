Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio sardo, e tenendo conto delle disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, il Sindaco Stefano Delunas ha firmato oggi un’ordinanza per la sospensione del servizio di gestione della sosta a pagamento in tutta la città, con decorrenza immediata e sino a mercoledì 25 marzo.

La misura fa seguito alla precedente ordinanza sindacale, con la quale erano stati individuati i servizi strettamente funzionali all’emergenza e le attività indifferibili, disponendo quindi la chiusura al pubblico dei servizi comunali, accessibili dall’utenza solo per esigenze urgenti previo appuntamento telefonico.

Tale disposizione, insieme a quella governativa in base alla quale deve restare chiusi quasi tutti gli esercizi commerciali, ha ovviamente determinato un netto abbattimento degli incassi del servizio di gestione della sosta a pagamento, come confermato dalla ditta concessionaria in occasione delle interlocuzioni avviate dall’Amministrazione per valutare la possibilità della sospensione.

Pertanto, tenendo conto che il servizio di gestione della sosta a pagamento non può essere qualificato come indifferibile, in quanto non appare necessario per garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla rotazione nell’uso dei parcheggi, si è provveduto a sospendere l’attività, fatta eccezione per quelle necessarie per la manutenzione delle strumentazioni e la ricezione del pubblico per appuntamento, limitatamente ad esigenze indifferibili.

“In questo momento dobbiamo trovare ogni soluzione possibile per evitare i contatti tra persone, limitando quindi quanto più possibile anche gli spostamenti all’interno della città, sempre con l’obiettivo di frenare i contagi tra persone, con riferimento alla pandemia di COVID-19 che sta travolgendo le abitudini di tutti – spiega il Sindaco Stefano Delunas -. Fermare il servizio di sosta a pagamento tutela gli stessi addetti al controllo, che nell’ambito della propria attività lavorativa hanno costanti contatti con gli automobilisti, ed evita ogni possibile assembramento di persone davanti ai totem per i pagamenti. Anche in considerazione del crollo delle entrate derivante appunto dal divieto di uscire dalle proprie abitazioni se non per esigenze impellenti, lavorative o sanitarie, imposto dal Governo, abbiamo ritenuto opportuno sospendere il servizio sino al prossimo 25 marzo”.