Paura a Onanì per un incendio che si è sviluppato a metà pomeriggio in Comune, in un garage al piano terra.

Il rapido intervento delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme fossero confinate rapidamente fino allo spegnimento totale, limitando i danni ad alcune apparecchiature elettriche in prossimità del varco di ingresso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio comunale e quelli dell’Enel che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti. Presenti anche i Carabinieri del paese. Le cause che hanno originato l’evento sono di natura elettrica.