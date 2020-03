Un vasto incendio si è sviluppato in un’azienda che tratta il settore per le demolizioni industriali di materiali ferrosi e metallici in località “Su Moriscau”, a Sestu.

Il rogo si è propagato coinvolgendo cataste di materiali plastici, metallici, gomme e automezzi.

Sul posto le squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco che stanno operando con cinque automezzi e sedici operatori.