Donald Trump ha ammesso per la prima volta, in una conferenza stampa alla Casa Bianca, che la situazione causata dal coronavirus in Usa “non è sotto controllo” e ha definito il Covid-19 un “nemico invisibile”.

Trump, la pandemia in Usa può finire in luglio-agosto – La pandemia da coronavirus può finire negli Stati Uniti a luglio o agosto: lo ha detto il presidente americano Donald Trump. “Ma dobbiamo fare un ottimo lavoro”, ha aggiunto.

“Siamo stati colti di sorpresa da questo coronavirus, è così contagioso… ma la nostra risposta è stata aggressiva e il problema è soprattutto per le persone più anziane”, ha aggiunto Trump, che non ha escluso in futuro la decisione di un coprifuoco a livello nazionale, anche se per ora non è un’opzione sul tavolo. L’economia americana potrebbe andare verso una recessione. Gli Stati Uniti sosterranno le compagnie aeree al 100%