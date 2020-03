Chiusura dei parchi a Carbonia.

È questa la decisione presa dalla sindaca della cittadina del Sulcis che rende noto, con un comunicato ufficiale, l’ordinanza n. 36 del 17 Marzo 2020.

“Considerata l’emergenza sanitaria in atto correlata al cosiddetto “Coronavirus-Covid 19, con l’ordinanza del 17 Marzo 2020 si dispone la chiusura e il divieto di accesso al pubblico per l’intero arco delle 24 ore nei due parchi cittadini di Colle Rosmarino e Villa Sulcis fino al 3 Aprile 2020”.

“Il provvedimento – comunica la sindaca – in linea con le norme di prevenzione contenute nei DPCM dell’8 e 9 Marzo 2020, si è reso necessario allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, impedendo che si possano ingenerare situazioni nelle quali non è possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone, ritenuta cautela minima per evitare il contagio da Coronavirus”.