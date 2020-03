Il Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ha sospeso gli ingressi per circa un’ora a causa di due sospetti casi di coronavirus arrivati nella struttura con febbre, tosse e difficoltà respiratoria.

I due pazienti sono passati dal pre-triage e sono stati isolati nei container installati nel cortile dell’ospedale. Per circa un’ora i pazienti in arrivo con le ambulanze del 118 sono stati dirottati ad Alghero. Come confermano dall’Aou, l’attività è ora ripresa e per i due pazienti sospetti si attende l’esito dei tamponi.