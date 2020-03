Ha raggiunto finora quota 73.361 euro e continua a crescere la raccolta fondi per l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, la struttura sanitaria pubblica che ogni giorno combatte in prima linea il Covid-19 nel reparto malattie infettive.

La campagna di donazione avviata sulla piattaforma gofundme è partita dall’idea, sette giorni fa, di due 30enni di Sant’Antioco (Provincia Sud Sardegna) Miriana Massidda e Erika Massidda che hanno dato il via ad una vera e propria gara di solidarietà. I fondi raccolti – l’obiettivo è arrivare a 100 mila euro – dovranno poi essere convogliati nel conto corrente bancario intestato all’Azienda Tutela Salute Sardegna via E. Costa 57 07100 SASSARI, con IBAN IT 88 B 01015 17203 000070727420, attivo da qualche giorno per i versamenti di aziende e privati.

“La sanità della Sardegna ha bisogno della nostra unione e del nostro aiuto in un momento difficile come questo – scrivono spiegando la ratio dell’iniziativa – Sappiamo tutti che dobbiamo seguire rigorosamente delle regole che ci aiuteranno a proteggerci e sopratutto a proteggere chi ci sta intorno. Le strutture ospedaliere potrebbero andare in affanno se la situazione si complicherà ulteriormente quindi possiamo fare qualcosa. Doniamo tutti quel che possiamo, faremo grandi cose”.