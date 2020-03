I colossi del web e i social network hanno deciso di parlare con una voce sola per combattere l’epidemia di fake news che corre parallela a quella sanitaria.

Lo hanno fatto con una nota congiunta, firmata e pubblicata online da Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter e YouTube. La nota arriva dopo che, la settimana scorsa, i big tecnologici si sono confrontati con l’Amministrazione Trump per discutere misure contro la disinformazione.

“Stiamo lavorando a stretto contatto per rispondere al Covid-19 – si legge nella dichiarazione – Stiamo aiutando milioni di persone a rimanere in contatto mentre, insieme, combattiamo frodi e disinformazione sul virus, incrementiamo i contenuti autorevoli sulle nostre piattaforme e condividiamo aggiornamenti fondamentali in coordinamento con le agenzie sanitarie di tutto il mondo. Invitiamo altre aziende a unirsi a noi mentre lavoriamo per mantenere le nostre comunità sane e sicure”.