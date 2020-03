Il Consiglio regionale discuterà, dalle 18, un provvedimento da circa 90 milioni di euro per fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza coronavirus.

La manovra prevede che 50 milioni vengano usati come fondo di garanzia per le banche che erogano risorse alle imprese e altri 40 siano sbloccati dalla Sfirs per essere poi ripartiti tra le strutture ricettive, alle quali ne andranno 20 e le Pmi, che ne percepiranno altri 20.

Una seconda bozza di legge contiene invece strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito alle piccole e micro imprese del settore turistico.