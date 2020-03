Chiunque rientrerà in Italia, con qualsiasi mezzo di trasporto, sarà obbligato all’autoisolamento per 14 giorni, anche se non mostra sintomi influenzali.

A stabilirlo un decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli di concerto con il ministro della Salute.

Il dl resterà in vigore fino al 25 marzo.