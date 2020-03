In arrivo in Sardegna circa mille kit di test rapidi che in 20 minuti al massimo possono accertare la positività o meno al coronavirus. L’ordine è partito dalla Regione, allo scopo di colmare il numero non sufficiente di tamponi e reagenti per portare avanti degli screening a tappeto.

“Si tratta di un test non molecolare ma sugli anticorpi, uno strumento impreciso che però può essere utile in momenti di emergenza”, dichiara l’assessore della Sanità Mario Nieddu.

“Individuando loro, mettendoli in quarantena, il rischio di circolazione del Covid-19 si ridurrebbe moltissimo”, afferma Nieddu, dichiarando l’intenzione di sottoporre al test tutto il personale sanitario.

L’ordine dovrebbe arrivare entro una decina di giorni.