Patti Smith ha deciso di tenere un piccolo concerto via Instagram questa sera, 17 marzo, alle 19 per alleviare la “malinconia da isolamento” di chi affronta il problema del Coronavirus, con una dedica particolare a Milano.

Proprio su Instagram ha dato l’annuncio postando una foto con la figlia dello scorso 7 dicembre alla prima di Tosca alla Scala “nella grande città di Milano”. “Faremo una canzone” su Instagram live ha spiegato, “organizzerà Jesse. Un piccolo saluto. Una piccola tregua dalla malinconia dell’isolamento”.

Si tratta di una sorta di ‘antipasto’ in vista del concerto che l’artista americana ha in programma per il 30 luglio proprio a Milano, che rientra nel cartellone dell’estate sforzesca.