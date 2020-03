Un piccolo miracolo è avvenuto questa mattina nel tendone pre-triage di Ginecologia e Ostetricia allestito nel Policlinico Duilio Casula: alle 8.12 un bimbo, sano e forte, di ben 2 chili e 180 grammi, è venuto al mondo nella struttura di smistamento dei pazienti.

Ad annunciarlo su Facebook è la stessa Aou di Cagliari:

La mamma del piccolo non è positiva al Covid-19, ma a causa della situazione di emergenza tutte le partorienti sono obbligate a passare attraverso il pre-triage, ma in questo caso il nuovo arrivato non ha aspettato ad arrivare in reparto.