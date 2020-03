Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in un intervista a La7 nella puntata di martedì 17 marzo ha dichiarato: “Le scuole riapriranno quando avremo certezza che il quadro epidemiologico ci permetta di mandare i nostri ragazzi a scuola nella massima sicurezza”

Il ministro dell’istruzione, infatti, ha scartato per il momento la possibilità di rilanciare l’annata e di prorogarla per l’eccezione fino a giugno: “Ci sono studenti e docenti che stanno facendo più di quello che facevano in classe, quindi al momento escludo che l’anno possa allungarsi così come altre ipotesi”.

