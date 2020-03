L’amministrazione comunale di Pula ha deciso di far slittare le scadenze di alcuni tributi comunali per venire incontro ai cittadini durante l’emergenza coronavirus.

I pagamenti da riprogrammare sono i seguenti:

TARI si pagherà dal 30 settembre e non dal 30 giugno;

COSAP (tassa suolo pubblico) si pagherà dal 30 settembre anziché dal 31 maggio;

COSAP (tassa suolo pubblico) si pagherà dal 30 settembre anziché dal 31 maggio; CANONE PUBBLICITA’ si pagherà dal 30 settembre anziché dal 31 marzo;

saranno inoltre sospesi per 90 giorni tutti gli avvisi di accertamento dei tributi relativi alle riscossioni pregresse (salvo alcuni casi) e il CANONE per l’utilizzo degli IMPIANTI SPORTIVI e dei BENI COMUNALI sarà decurtato per i mesi in cui sono rimasti inutilizzati a causa dell’emergenza.

“In questo momento abbiamo voluto essere vicini in modo concreto ai cittadini, imprese e famiglie – afferma la sindaca Carla Medau – anche se non possiamo fare di più e per questo attendiamo le misure di sostegno da parte del Governo. Siamo consapevoli degli sforzi, delle rinunce e dei sacrifici che state e stiamo compiendo in questo difficile periodo e vi ringraziamo per la pazienza”.