C’è apprensione tra i fedeli della parrocchia di San Paolo a Nuoro, dopo che che alcuni sacerdoti della parrocchia, tra cui quello che ha celebrato la messa serale del 7 marzo, sono risultati positivi al coronavirus.

Uno di loro è ricoverato all’ospedale di Sassari. La notizia è stata diffusa tramite un avviso pubblicato ieri sera, sulla rivista ufficiale della Diocesi, L’Ortobene.

“Il parroco don Riccardo Fenudi, in quarantena preventiva volontaria nonostante le buone condizioni di salute, unitamente al Consiglio pastorale in preghiera costante per gli altri sacerdoti ricoverati perché risultati positivi al tampone del Codiv19 – si legge nella nota – e constatato che uno di essi ha presieduto la Celebrazione Eucaristica vespertina sabato 7 marzo, invitano coloro che hanno preso parte a questa celebrazione, in particolare coloro che si sono recati a ricevere la comunione o si siano accostati al sacramento della confessione con uno di essi, a porre una particolare attenzione qualora manifestassero sintomi della malattia.

Nonché a mettere in atto tutte le dovute misure stabilite dai protocolli ministeriali per il contenimento della malattia, avvisando il proprio medico di famiglia”.