Airbnb lancia un’iniziativa ammirevole in questo periodo emergenziale, il progetto Airbnb per medici e infermieri (per accedere alla pagina web CLICCA QUI ), con lo scopo di accogliere il personale sanitario che dovrà trasferirsi temporaneamente a causa delle migliaia di assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari in genere, resesi necessarie a causa della pandemia.

L’obiettivo è quello di mettere in comunicazione in maniera semplice e diretta gli host che si sono resi disponibili, gratuitamente e fino a 2 mesi, ad ospitare il personale ospedaliero. Airbnb appoggerà economicamente questi gesti di solidarietà facendosi carico dei costi dell’operazione e consentendo anche la copertura delle spese correnti agli host.

Airbnb collaborerà con l’associazione OspitaMI per far fronte a tutte le richieste; medici, infermieri o strutture ospedaliere potranno inviare la domanda attraverso il sito ( CLICCA QUI ) e verranno contattati dall’associazione OspitaMI.