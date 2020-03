“State a casa e usate il buonsenso, sempre. In un momento così delicato è vietata ogni forma di assembramento e si invitano tutti i cittadini a non uscire se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

In questo momento difficile c’è chi non rispetta delle semplici regole: tutelare la propria incolumità e quella degli altri”. E’ l’invito ai nuoresi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, che nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a verificare l’applicazione delle nuove misure urgenti di contenimento dell’emergenza Coronavirus, hanno denunciato numerose persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità come previsto dall’articolo 650 del Codice penale.

Tutti i denunciati hanno posto in essere condotte contrastanti con l’esigenza primaria di evitare la diffusione del virus per essere stati trovati fuori dalle rispettive abitazioni senza fornire motivazioni valide, tutt’altro. Tra questi, come accertato dai Carabinieri della Compagnia di Isili, c’è stato anche chi aveva promosso lo spostamento di adulti e bambini all’interno di un centro abitato creando una pericolosa situazione di assembramento, che oltre ad essere tassativamente vietato dalla normativa è inconcepibile nella situazione emergenziale in cui ci troviamo.

Non è mancato nemmeno un gruppo sorpreso a consumare bevande alcooliche all’interno di un circolo e due persone che, trovate senza motivo fuori dalle rispettive abitazioni, hanno pensato bene di oltraggiare e minacciare i Carabinieri che stavano effettuando l’accertamento. I controlli proseguiranno fino alla cessata efficacia delle disposizioni del Governo.